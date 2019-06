Côn đồ vây đánh cô gái trẻ ở chung cư, hàng xóm ra xem bị “vạ lây“

Ngày 30/6, lãnh đạo Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc gây mất trật tự, hành hung cô gái trẻ tại tòa nhà HH03A, B1.3, khu đô thị Thanh Hà.

Trước đó, Công an xã Cự Khê nhận được trình báo của anh L. (trú ở tòa tòa nhà HH03A B1.3) về sự việc: Khoảng 23h59' có một nhóm 9 người (7 nam, 2 nữ) tới tầng 4, tòa nhà HH03A.

Clip ghi lại vụ việc.

Sau đó, một nam thanh niên gõ cửa một căn hộ có cô gái tên T. sinh sống, những người còn lại đứng ở hành lang chờ thang máy. Khi chị T. mở cửa thì 3 thanh niên ập vào nhà.

Một lúc sau, chị T. vừa đi ra hành lang tầng 4 thì bị hai phụ nữ túm tóc, đánh vào mặt. Một nam thanh niên áo trắng, quần đen lao vào đấm đá chị T. Trước sự hung hăng của nam thanh niên áo trắng, một số người đi cùng đã phải can ngăn.

Nghe tiếng ông ào, chửi bới bên ngoài, hai người dân sinh sống ở căn hộ 424 tầng 4 ra xem có chuyện gì thì bị nam thanh niên áo trắng rượt đuổi và đạp vào cửa căn căn hộ 424 dọa nạt.

"Nửa đêm các đối tượng kéo tới chửi bới, đánh chị T. dã man và đuổi đánh người sinh sống ở tầng 4 khiến chúng tôi rất hoang mang lo lắng", anh L. trình báo công an địa bàn và đề nghị lực lượng chức làm rõ nhóm đối tượng gây ra sự việc xử lý theo quy định và có biện pháp tăng cường an ninh.

Chị T. (áo đỏ) bị các đối tượng hành hung dã man.

Một số người dân sinh sống ở tầng 4 tòa nhà HH03A B1.3 cho biết, dù các đối tượng kéo tới rất đông, gây ồn ào mất trật tự ở tầng 4, tấn công chị T. làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cư dân nhưng không thấy bảo vệ tòa nhà can thiệp.

"Chị T. sau đó bị nhóm người khống chế kéo xuống sân chung cư HH03A B1.3 và tiếp tục đánh đập rất dã man. Sự việc khiến chúng tôi rất lo lắng trước tình hình an ninh của tòa nhà , anh C., sinh sống ở tầng 4 cho hay.

Trao đổi với PV, chị T. cho biết, nguyên nhân mình bị hành hung là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Sau khi bị hành hung chị T. bị bầm tím khắp cơ thể./.