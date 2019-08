Công an đang điều tra nghi án bé 6 tuổi bị xâm hại tình dục

Ngày 13/8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đang tích cực chỉ đạo công an TP Vinh điều tra làm rõ vụ việc anh Nguyễn Thành Trung (26 tuổi, trú tại TP Vinh) có đơn tố cáo một nhóm người xâm hại con gái 6 tuổi của mình tại một khách sạn.



Cơ quan công an đã đưa cháu bé đi giám định. Kết quả cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Đơn thư anh Trung gửi đến các cơ quan chức năng mong sớm điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Trung đã làm đơn gửi lên cơ quan công an tố cáo một nhóm người có hành vi xâm hại tình dục con gái anh chỉ mới 6 tuổi.



Trong đơn tố cáo anh Trung nêu rõ, vào khoảng 19h - 23h ngày 19/6, anh có việc nên gửi con gái 6 tuổi cho người bạn là T.T.T.A. (SN 1998, quê ở Hậu Giang, làm nhân viên tại khách sạn trên địa bàn TP. Vinh) trông hộ tại phòng 209 khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (TP. Vinh).

23h cùng ngày, anh Trung quay lại đón con thì thấy con gái khóc liền hỏi thì cô A. nói do cháu bé đòi anh Trung nên khóc.

Sáng hôm sau, anh Trung thấy tinh thần con hoảng loạn, kêu đau bụng, đau hậu môn nên gặng hỏi thì cháu bé cho biết, thời điểm ở khách sạn bị cô A. và 2 người khác giữ lại và có nhiều hành động xâm hại vào vùng kín.

Đơn thuốc điều trị của cháu bé.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Trung đã đưa cháu bé đi khám tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Kết quả, các bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị viêm vùng kín và cho thuốc về để uống và điều trị.

Sau gần 2 tháng, hiện tinh thần cháu bé vẫn còn hoảng sợ. Gia đình anh Trung tiếp tục cầu cứu cơ quan chức năng sớm điều tra để xử lý vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh điều tra và sẽ sớm có kết luận trong thời gian tới./.