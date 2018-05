Công an điều tra vụ xe hơi nổ tung nghi do gài mìn trong đêm

Ngày 1/5, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP điều tra, làm rõ vụ nổ xe hơi trong đêm ở cửa quán karaoke trên quốc lộ 10.(Ảnh: Người Đưa tin) Trước đó, báo Người đưa tin cho biết, vào khoảng 1h sáng 1/5, tại quán karaoke Bảo Khánh (có địa chỉ tại thôn 10, xã Việt Tiến, nằm ngay cạnh QL10), khi gia chủ đang ngủ thì ô tô 4 chỗ màu đỏ BKS: 15A – 314xx đỗ ngoài sân bất ngờ phát nổ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Thời điểm ôtô phát nổ, không có người trên xe nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe bị phát nổ từ dưới gầm. Trong ảnh: Chiếc ô tô gần như hư hỏng toàn bộ sau vụ nổ. (Ảnh: Người Đưa tin) Nguyên nhân vụ nổ có thể do trước đó đã bị gài mìn ở dưới gầm. Trong ảnh: Chiếc ôtô được lực lượng chức năng đưa về trụ sở cơ công an để phục vụ điều tra. (Ảnh: Zing) Chiếc xe ô tô phát nổ là của chủ quán karaoke. Trong ảnh: Ô tô phát nổ ngay tại quán karaoke thuộc xã Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh: Google Maps/Zing./.

