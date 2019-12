Công an nổ súng khống chế hàng chục con bạc, thu giữ 500 triệu đồng

Chiều tối 17/12, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa từ nhiều hướng bất ngờ đột kích vào sới bạc trong các túp lều dựng tạm trên bãi đất trống tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Khánh Vĩnh, bắt quả tang 56 người trên sới bạc.

Các đối tượng bị khống chế tại sới bạc.

Đây là sới bạc do Trần Tuấn Hải (32 tuổi) tổ chức để lấy tiền xâu. Khi lực lượng công an xuất hiện, nhiều người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa liền tung tiền tháo chạy tán loạn. Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Tại hiện trường, 56 người bao gồm rất nhiều phụ nữ bị khống chế, gần 500 triệu đồng, 40 xe máy cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ. Sới bạc đã hoạt động được hơn 2 tháng, các đối tượng lợi dụng khu vực hẻo lánh nằm giữa cánh đồng, ít người qua lại, đồng thời cử người cảnh giới để sát phạt nhau.

Các đối tượng đã dựng lều, sử dụng bình ắc quy chiếu sáng, cung cấp thức ăn cho người chơi. Hiện nay, đối tượng Trần Tuấn Hải đã bị tạm giữ điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc; những người khác đang được phân loại xử lý.

Trước đó, Hải có 2 tiền án về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích"./.