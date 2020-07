Cựu thiếu úy công an lãnh 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản

Sáng 29/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Vinh, cựu thiếu úy công an, công tác tại Công an quận Bình Thạnh 18 tháng tù, Nguyễn Hoàng Minh, bảo vệ dân phố 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thái Vinh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/12/2019, anh Chu Hữu Đức, học viên trường nghiệp vụ du lịch ở quận Tân Bình chạy xe máy nhưng đã có một số thay đổi kết cấu so với thiết kế nhà sản xuất. Khi đang lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, anh Đức bị tổ công tác của Vinh yêu cầu dừng xe, đề nghị kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, Vinh đưa anh Đức và phương tiện về trụ sở Công an phường 17, quận Bình Thạnh. Kiểm tra hành chính, thấy trong cốp xe của anh Đức có một con dao ngắn, Vinh và Minh gợi ý anh Đức nộp 10 triệu đồng, nếu không sẽ xử lí vi phạm hành chính đối với hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”.

Do không có tiền, anh Đức bị Vinh ép viết giấy bán xe cho Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng, nhằm tạo áp lực yêu cầu anh này mang 10 triệu đồng đến chuộc. Hôm sau, khi Vinh đến chỗ hẹn để lấy tiền thì bị tổ công tác của Thanh tra Công an TP.HCM phát hiện mời về làm việc. Xác định hành vi vi phạm pháp luật của Vinh, Công an TPHCM cũng đã ký quyết định kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với thiếu úy công an.

Tại tòa, cựu thiếu úy thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi của mình. HĐXX nhận định, hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Vinh là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến hình ảnh của chiến sĩ công an nên cần có hình phạt nghiêm khắc./.