Diễn biến mới nhất vụ cầm lựu đạn cố thủ hơn 14 tiếng ở Nghệ An

Liên quan vụ án Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, trú thành phố Vinh) cầm lựu đạn cố thủ trong nhà hơn 14 tiếng đồng hồ, thông tin trên VnExpress dẫn lời trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Lê Ngọc Sơn về các tội: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ. Cả hai đều bị tạm giam 3 tháng. Trước đó, trưa 1/10, lực lượng chức năng tới triệu tập đối tượng Lê Ngọc Sơn lên làm việc do có liên quan đến một vụ hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này đã cùng với Hoàng Ngọc Sinh dùng vũ khí đe dọa chống trả và cố thủ trong căn phòng trên tầng 2 nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh. Trong ảnh, căn nhà nơi Sơn ôm lựu đạn cố thủ. Ngay sau hành động chống đối của Sơn, hàng trăm cảnh sát gồm Công an TP. Vinh, Cảnh sát cơ động Nghệ An đã được huy động phối hợp vây bắt đối tượng. Trong ảnh: Lực lượng CSGT chốt chặn 2 đầu đường Hồng Bàng, không cho các phương tiện qua lại. (Ảnh: Nhật Minh) Một tổ đặc nhiệm được trang bị súng bắn tỉa cũng được huy động phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt kẻ đang ôm lựu đạn cố thủ trong nhà. (Ảnh: Nhật Minh) Lực lượng cảnh sát huy động cả chó nghiệp vụ đến hiện trường. (Ảnh: VTC News) Trong nhiều giờ, người thân của nghi phạm được đưa đến để thuyết phục, vận động đối tượng đầu thú nhưng vẫn không có tiến triển. (Ảnh: Nhật Minh) Đến 23h45, khi thời gian tối hậu thư kết thúc, Sơn tự đi xuống tầng 1 và ngay lập tức bị khống chế. Đối tượng được đưa lên xe chuyên dụng về trụ sở Công an TP Vinh ngay sau đó. (Ảnh: Dân Trí) Công tác khám nghiệm hiện trường cũng được thực hiện ngay trong đêm cùng với thiết bị dò mìn. Cơ quan chức năng thu được tại tầng 2 ngôi nhà 3 vật nghi lựu đạn. Trong ảnh, vật nghi lựu đạn thu được tại căn phòng nơi Sơn cố thủ. Theo cơ quan điều tra, Sơn có mâu thuẫn với cô gái 35 tuổi trú tại thành phố Vinh. Ngày 24/9, Sơn mượn ôtô của anh rể, mang theo hai thanh kiếm dài một mét đi tìm. Trong ảnh: đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Không gặp được, Sơn phát hiện chiếc Audi màu vàng của em gái cô này nên cầm hai thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương. Trong ảnh: đối tượng Sơn dùng kiếm đập vỡ kính của chiếc Audi màu vàng (Ảnh chụp từ clip) Trong vụ án này, công an Nghệ An phải huy động 250 người cùng với chó nghiệp vụ vây ráp, kêu gọi Sơn và Sinh ra đầu thú. Trong ảnh: Sự việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung tại đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh để theo dõi. (Ảnh: Nhật Minh)

