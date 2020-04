Điều tra nghi án cụ ông xâm hại tình dục bé gái khuyết tật hàng xóm

Ngày 27/4, lãnh đạo xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghi án một cụ ông xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi trên địa bàn.



Trước đó, bà nội cháu N.T.Q. (9 tuổi, học lớp 2, bị khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ) không thấy cháu đâu nên đi tìm.

Quá trình tìm kiếm, bà nội bất ngờ phát hiện cháu Q. đang ở cùng ông Dương C.Ph. (68 tuổi, hàng xóm). Nghi ngờ cháu Q. bị ông Ph. xâm hại tình dục, người bà đã báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Công an xã Tân Lâm Hương, Công an huyện Thạch Hà sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ. Bé Q. được đưa đi khám để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện Thạch Hà cũng đã triệu tập ông Ph. lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.