Đình chỉ 2 Trung tá công an vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai

Chiều 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tạm đình chỉ công tác đối với 2 Trung tá liên quan đến vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Hiện trường vụ giang hồ vây xe chở cán bộ công an, sau khi xô xát trong quán nhậu. (Ảnh: Xuân Lượng)

Theo bản tin phát đi trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, 2 cán bộ bị đình chỉ là Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường, đều công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai. Đây là 2 cán bộ công an có liên quan trong vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra vào ngày 12/6 tại xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa. Lý do đình chỉ là để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành công an.



Liên quan đến vụ "giang hồ vây xe chở công an", tính đến ngày 21/6, Công an TP. Biên Hòa đã bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm: Ngô Đình Giang (tức Giang “36”), 33 tuổi; ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa; Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”), 30 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa; Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa); Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi­, ngụ phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa). Trong đó Ngô Đình Giang đã có 1 tiền án, bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc; Nguyễn Duy Kỷ đã có 1 tiền án, bị tuyên án 6 tháng 11 ngày tù giam vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ việc gây xôn xao dư luận khi rất đông “giang hồ” vây xe ô tô 4 chỗ chở 3 công an (2 người đương chức, 1 người đã về hưu), công an xác định, Nguyễn Tấn Lương là người đã gọi cho Giang “36” và các đối tượng khác gây rối trật tự công cộng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tư, ảnh hưởng an toàn giao thông.



Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa, đồng thời phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác; phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật./.

