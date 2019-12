Dỡ mái nhà dân trộm cắp tài sản

Ngày 26/12, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Các đối tượng gồm Lê Văn Tuấn (SN 1996), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Hoàng Bá Anh (SN 1980), đều trú tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trên địa bàn huyện Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạt hết sức tinh vi, liều lĩnh. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Kỳ Anh đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian tập trung lực lượng điều tra, Ban chuyên án xác định danh tính các đối tượng. Ngày 17/12, Ban chuyên án quyết định bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thắng về hành vi trộm cắp tài sản và Hoàng Bá Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng khai nhận trực tiếp thực hiện hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, sau đó đưa cho Hoàng Bá Anh để tiêu thụ.

Tính từ tháng 9/2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng về tội “Trộm cắp tài sản”, Hoàng Bá Anh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Trong đó đối tượng Lê Văn Tuấn đã có 2 tiền án tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”./.