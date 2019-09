Đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin sa lưới tại Lạng Sơn

Chiều tối 16/9, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1963, trú tại tiểu khu 3/2, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) đang vận chuyển 60 bánh heroin (tổng trọng lượng khoảng 21kg) tại khu vực chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Đối tượng này trong đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ Mộc Châu, Sơn La qua Hà Nội lên Lạng Sơn để tiêu thụ.

Đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1963) bị bắt giữ tại thành phố Lạng Sơn khi đang vận chuyển 60 bánh heroin.

Trước đó, từ khoảng giữa tháng 7/2019, Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng ở Lạng Sơn câu kết với các đối tượng ở Sơn La để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Theo đường dây này, ma túy được vận chuyển từ Mộc Châu, Sơn La qua Hà Nội rồi đưa lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Do thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, liều lĩnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an thành phố tổ chức xác lập chuyên án.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan./.

