Bắt con nghiện nhiễm HIV, 5 chiến sĩ công an phải kiểm tra phơi nhiễm

Trước đó, ngày 22/9, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và Công an phường Nại Hiên Đông kiểm tra hành chính tại một khách sạn. Qua đó, phát hiện Trần Xuân Quang (40 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có biểu hiện nghi vấn.



Đối tượng bị Công an quận Sơn Tra bắt giữ để điều tra làm rõ

Khi thấy lực lượng Công an, Quang vội tìm cách tiêu hủy tang vật nhưng bị các trinh sát khống chế. Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ 3 gói ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Trần Xuân Quang đã ly dị vợ, hiện không có nghề nghiệp, từng đi tù về tội trộm cắp tài sản và bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Quang đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, đang điều trị bằng thuốc ARV tại Trung tâm Y tế dự phòng.

Đại tá Võ Công Thời, Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình vây bắt, đối tượng chống cự khiến 1 chiến sĩ công an bị thương. Để phòng tránh việc lây nhiễm HIV từ đối tượng, 5 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bắt giữ đối tượng đã được đưa đi kiểm tra và tư vấn về điều trị phơi nhiễm tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng./.