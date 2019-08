Hai cựu công an đột nhập kho vật chứng trộm nhầm... ma túy

Sau 2 lần thị sát khu vực kho vật chứng Cục thi hành án tỉnh Sơn La, đêm mùng 9, rạng sáng 10/11/2018, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Tùng Lâm, cựu cán bộ Công an Sơn La và Phạm Tuân quyết định đột nhập kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự Sơn La.

Thường đã chuẩn bị trước và để ở nhà Lâm tại tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La gồm balô quần áo, giầy, mũ, khẩu trang, găng tay, kìm cộng lực...

Vì giữa Thường và Lâm đã thống nhất trước nên Thường cảnh giới còn Lâm dẫn Tuân đến thẳng cửa kho thứ 1 dùng kìm cộng lực cắt móc khóa, đi lên tầng 2.

Tuân tiếp tục dùng kìm cắt móc khóa cửa kho vật chứng. Lâm mở cửa đi vào bên trong và đưa bao tải cho Tuân cầm, mở nắp các hòm, lấy các hộp carton bỏ vào bao, sau đó xuống đưa cho Thường mang ra ngoài.

Lấy trộm xong, cả 3 để quên chiếc túi đựng thang và kìm cộng lực ở ngoài tường của Cục thi hành án.

Cục thi hành án dân sự Sơn La- nơi các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Đêm 9/11/2018, Lâm đưa những dụng cụ này lên xe ô tô của Thường thuê từ Vĩnh Phúc do Nguyễn Văn Thực (ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) lái. Tại khu vực giáp Cục thi hành án, Thường, Lâm và Tuân thay quần áo, đi giày, găng tay và khẩu trang để chuẩn bị đột nhập. Khoảng 3h sáng 10/11, khi thấy phòng bảo vệ đã tắt điện, cả 3 mới dùng thang trèo vào.

Khi mang các hộp carton về nhà, Lâm mở ra thấy bên trong là các bánh heroin, hồng phiến và 1 chiếc điện thoại đã được niêm phong mà không phải tiền, vàng. Cả 3 hoảng sợ, bàn nhau đem trả toàn bộ số ma túy ăn trộm được vào 1 hộp xốp, dán kín lại và dự định nếu không có cách nào trả lại số vật chứng này sẽ ra tự thú.



Sau đó Thường và Tuân mang số ma túy này về thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cất giấu và chia vào 3 hộp xốp, chôn giấu.



Ngày 16/11/2018, hai cựu cảnh sát Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Tùng Lâm đã đến Công an Sơn La tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, đồng thời Thường giao nộp toàn bộ số ma túy đã chiếm đoạt. 4 ngày sau, Phạm Tuân đến Công an huyện Tam dương đầu thú.

Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Văn Thường từng là cán bộ công tác tại Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC 81) Công an tỉnh Sơn La. Lâm sau đó chuyển công tác về Công an huyện Thuận Châu, do chơi bời nợ nần nhiều đã bị cơ quan Công an tỉnh kỷ luật cho ra khỏi ngành. Nguyễn Văn Thường chuyển về Vĩnh Phúc. Phạm Tuân là thợ sửa xe máy tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc./.