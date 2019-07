Cựu cán bộ công an đột nhập Cục thi hành án dân sự lấy 22 bánh heroin

1. Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can: Do trước đó có thời gian công tác tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nên Thường, Lâm đã rủ Tuân đột nhập để trộm tài sản. Sau khi bàn bạc, đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10/11/2018, các đối tượng đã đột nhập kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự Sơn La, chiếm đoạt 7.999,24 gam Heroin ( tương đương 22 bánh heroin); 3.483,90 gam ma túy tổng hợp; 01 chiếc điện thoại là vật chứng của 5 vụ án. Trong ảnh: Cục thi hành án dân sự Sơn La- nơi các bị can thực hiện hành vi phạm tội.