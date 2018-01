Hai nam thanh niên giật túi xách của đôi nam nữ

Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa bắt giữ 2 đối tượng là Đới Văn Lực (19 tuổi) và Võ Quang Hiếu, (20 tuổi) đều trú ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương) về có hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng Lực và Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/12/2017, chị L.T.A cùng bạn trai là N.V.D đi xe máy đến khu vực thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy từ phía sau áp sát và giật chiếc túi xách, bên trong có 2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Iphone 6S plus.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã tiến hành điều tra và xác định 2 đối tượng Lực và Hiếu là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật nói trên.

Không lâu sau đó, được sự vận động của người thân, 2 đối tượng đã đến công an huyện Quảng Xương đầu thú.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

