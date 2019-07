Hàng chục người mang dao, kiếm hỗn chiến tại Thọ Xuân, Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân tiến hành triệu tập 28 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng dao, kiếm và các hung khí khác tham gia hỗn chiến gây náo loạn trên địa bàn huyện Thọ Xuân hôm 1/7.

Các đối tượng có liên quan và số hung khí nguy hiểm trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Tuấn (SN 1989, ở thôn 1, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân) đã cùng một số đối tượng khác mang theo dao, kiếm, súng bắn đạn bi kéo đến nhà Lê Duy Bình (SN 1987), ở cùng thôn, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Tuấn và đồng bọn chửi bới, thách thức, đập cửa và dùng súng bắn đạn bi bắn vào nhà Bình.

Lúc này, Lê Duy Bình và một số người khác đang ngồi uống nước trong nhà thấy vậy đã dùng gạch đá có sẵn tấn công lại, buộc nhóm của Tuấn bỏ chạy.

Sau đó, Lê Văn Tuấn tiếp tục gọi thêm đồng bọn (khoảng 21 đối tượng ở huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân) mang theo hung khí như: dao, gậy bóng chày, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay đến nhà Bình la hét, đập phá và lao vào hỗn chiến.



Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải tán đám đông, ổn định tình hình và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Từ kết quả điều tra, xác minh, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự 21 đối tượng có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.