Hiện trường vụ chủ tiệm hớt tóc, massage bị sát hại trong đêm

Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa gấp rút điều tra vụ án chủ tiệm massage Ngọc Khánh, đường Lương Văn Can thiệt mạng với nhiều vết đâm và vết cứa ở cổ. Trong ảnh: Người dân tụ tập trước nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Lao Động) Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.T.H (SN 1999, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang). Trong ảnh: Tiệm cắt tóc, massage nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Dân Việt) Thông tin trên Zing.vn cho biết, khuya 31/12/2017, hàng xóm thấy nhiều vết máu trước cửa tiệm, khi vào trong thì phát hiện chị H. nằm gục bên vũng máu. Trong ảnh: Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Báo Khánh Hòa) Khi cơ quan công an đến nơi, chị H. đã tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, ở cổ có vết cắt sâu. Đồ đạc bị xáo trộn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định chị H. bị sát hại. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. (Ảnh: Người Lao động) Một điều tra viên cho biết, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có thai 3 tháng tuổi. Nạn nhân có chồng, nhưng đã ly dị. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân đưa ra khỏi hiện trường sau khi đã khám nghiệm. (Ảnh: Người Lao động) Vết máu trên nền nhà. (Ảnh: Vietnamnet) Rất đông người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: Soha.vn) Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. (Ảnh: Soha.vn) Phường Vĩnh Hải, nơi xả ra vụ án. Ảnh: Google Maps/Zing./.

