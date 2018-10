Hiện trường vụ nghịch tử giết mẹ, khống chế con trai cố thủ trong nhà

Liên quan vụ nghịch tử sát hại mẹ dã man ở Hòa Bình, trưa 22/10, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thương (36 tuổi, trú xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn) để làm rõ vụ án mạng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an TPHCM) Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Thương là con nuôi được vợ chồng bà V đón về nuôi từ nhỏ. Năm 2017, Thương đã đi chữa bệnh liên quan đến tâm thần tại Hà Nội. Sau khi điều trị tại đây một thời gian, đối tượng trở về nhà và sinh sống bình thường. Tuy nhiên, đêm 21/10, Thương bỗng có nhiều biểu hiện lạ và gây ra vụ án. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường vụ án. (Ảnh: Kênh 14) Trước đó, Zing.vn đưa tin, vào sáng 22/10, lực lượng chức năng nhận tin báo mẹ nuôi của Thương tử vong tại nhà, còn người đàn ông này đang ôm con trai 4 tuổi la hét. Trong ảnh: Ngôi nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB) Đến hiện trường, Công an huyện Lương Sơn phát hiện thi thể bà lão dưới giếng gần đó, nghi bị sát hại. (Ảnh: Zing) Thấy cảnh sát vây ráp, Thương đã ôm con trai 4 tuổi rồi trèo lên tầng 3 ngôi nhà của anh ta ở thôn Bá Lam để cố thủ. Sau hơn 2 giờ, cảnh sát hình sự tiếp cận, khống chế nghi phạm, giải cứu bé trai an toàn. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân Việt) Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra. Trong ảnh: Hiện trường cách TP Hòa Bình hơn 60 km. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

