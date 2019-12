Hứa đưa người đi nước ngoài để lừa đảo hơn 1,8 tỷ đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (SN 1980, trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh đối tượng Hoa tại cơ quan điều tra (ảnh C.A)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ cuối năm 2017, Trần Thị Hoa có chồng làm việc tại New Zealand. Cuối năm 2018, trong một lần nói chuyện điện thoại với chồng, Hoa biết được một người sống cùng anh S. đi New Zealand bằng việc liên kết với một Công ty tại TP Hồ Chí Minh.



Sau nhiều lần tìm hiểu, hoa liên hệ được với một phụ nữ tên T. Người phụ nữ tên T. cho Hoa biết lệ phí mỗi người phải nộp để đi làm việc tại New Zealand là 500 triệu đồng, trong đó Hoa sẽ được nhận 150 triệu đồng nếu đưa được người đi. Tuy nhiên, nếu sau 2 tháng lao động không nhập cảnh được, hoa phải trả lại tiền để chị T. trả tiền cho khách.

Những tưởng mọi chuyện trót lọt, Hoa sẽ có số tiền hoa hồng lớn nhưng 2 người Hoa giới thiệu đều không nhập cảnh được nên chị T. đã hoàn tiền cho mỗi người 500 triệu đồng như thỏa thuận.

Ngày 15/3/2019, Hoa đưa ông Y. (trú tại Thạch Bằng, Lộc Hà) vào công ty ở TP Hồ Chí Minh để gặp chị T. làm visa đi New Zealand cho con gái tên là N. Chị T đồng ý, thủ tục nhận tiền, hồ sơ giống như 2 trường hợp trước đó mà Hoa giới thiệu. Qua 3 trường hợp Hoa giới thiệu, chị T. đưa cho Hoa 450 triệu đồng, mặc dù không đi nước ngoài thành công, nhưng Hoa vẫn không hoàn tiền, để chị T. trả cho khách nên chị T. không nhận khách do Hoa giới thiệu.

Tin tưởng Hoa nên vào tháng 5/2019, ông Y. tiếp tục nhờ Hoa làm hồ sơ cho con gái là H.D (chị gái của N.) đi New Zealand. Khi ông Y. nhờ Hoa làm hồ sơ cho con gái thì chị T. không hợp tác với Hoa nữa nhưng bản thân Hoa đang nợ số tiền trên 2 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ, các con nợ đòi tiền ráo riết nên Hoa đã nảy sinh ý định lừa ông Y. để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nghĩ là làm, để thực hiện ý đồ, Hoa đã nói bản thân có thể làm visa sang New Zealand xuất khẩu lao động trong vòng 30 - 45 ngày, bằng hình thức ra visa du lịch, sau khi sang New Zealand, sẽ thu xếp việc làm cho em D. Nếu không đi được Hoa sẽ trả lại tiền đầy đủ. Ông Y tin tưởng nên đã nộp trực tiếp cho Hoa số tiền 400 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa đã sử dụng số tiền đó vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Y, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2019, Hoa còn “hứa” đưa người đi nước ngoài để lừa tiền của bà P và bà N. (cùng trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với số tiền 900 triệu đồng. Tổng số tiền Hoa lừa các nạn nhân là 1,8 tỷ đồng.