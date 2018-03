Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử

Chiều 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng làm hai vợ chồng thương vong tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Nghi phạm là Trương Hoài Phong (36 tuổi, thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).



Căn nhà của anh Tín, chị Dung

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã xác định Trương Hoài Phong là đối tượng gây án. Khi cơ quan công an truy bắt, Phong đã uống thuốc diệt chuột nhằm tự tử và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Sức khỏe nghi phạm vẫn chưa được phục hồi, vẫn đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, Trương Hoài Phong và chị Trần Thị Dung có quan hệ tình cảm với nhau từ 2 năm nay. Gần đây, chị Dung chủ động chia tay với Phong để lấy chồng là anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Chiều 21/3, Trương Hoài Phong phát hiện chị Trần Thị Dung chạy xe gắn máy ngoài đường, thì đuổi theo để "nói chuyện", nhưng chị Dung không đồng ý. Ấm ức vì bị chị Dung né tránh, nên Phong có ý định giết chị Dung. Sau đó, Trương Hoài Phong đã chuẩn bị sẵn một cây xà beng, 1 cây kéo và 1 con dao Thái Lan để tìm tới nhà giết chị Dung.

Khoảng 1h30 ngày 22/3, Phong đột nhập nhà chi Dung thì anh Nguyễn Trung Tín nghe tiếng cạy cửa, liền chạy ra mở cửa và xảy ra xô xát với Phong, bị Phong dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ngã gục.

Chưa chịu dừng lại, Phong tiếp tục dùng cây xà beng đánh vào vùng đầu và vai của chị Dung gây thương tích. Khi chị Dung tri hô, Phong bỏ chạy.

Anh Tín và chị Dung được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cái Bè để cấp cứu. Đến khoảng 3h sáng 22/3, anh Tín tử vong. Chị Dung bị đánh với vết thương trên người hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Gây án xong, Phong trốn về nhà riêng ở tỉnh Đồng Tháp. Sau đó tiếp tục về quê ở tỉnh An Giang, tại đây đã uống thuốc diệt chuột nhằm tự tử nhưng được người thân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu./.