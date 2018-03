Kẻ lạ đột nhập đâm chồng chết, vợ bị thương nặng

Chiều 22/3, lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ án mạng làm 2 người thương vong trên địa bàn huyện. Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Trung Tín

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 1h30' ngày 22/3, anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang ngủ trong nhà thì phát hiện có người cạy cửa.

Anh mở cửa ra thì bị một đối tượng lạ mặt bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh ngã gục.

Nghe tiếng động, chị Trần Thị Dung (28 tuổi là vợ anh Tín) bước ra xem cũng bị đối tượng trên dùng dao tấn công gây thương tích. Gây án xong đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Hay tin, gia đình đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Nguyễn Trung Tín đã tử vong. Riêng chị Dung bị đâm với nhiều vết thương trên người hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một con dao Thái Lan mà đối tượng để lại và nhiều vết máu vương vãi tại cửa nhà nạn nhân./.