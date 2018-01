Kẻ buôn 21 bánh heroin táo tợn chống trả, làm bị thương 2 trinh sát

2 đối tượng là Lò Văn Sinh, (SN 1978, trú tại Đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (SN 1988, quốc tịch Lào, trú tại bản Phôn, huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào) đã bị bắt quả tang tại khách sạn Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lúc 18h30 tối 8/1 khi đang mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (ảnh trái) và đối tượng Lò Văn Sinh

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm 2 trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên bị thương.

Các trinh sát đã khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng gồm: 21 bánh heroin (trọng lượng 7,5kg), 1 xe máy, 2 ĐTDĐ cùng một số vật chứng liên quan. Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đây là kết quả của chuyên án 118S do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an và phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện.

Thiếu tướng Sùng A Hồng-Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng cho Ban Chuyên án 50 triệu đồng