Kẻ nghi bắt cóc trẻ em được “minh oan”, nhưng bị điều tra 2 tội khác

Liên quan đến đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở huyện Văn Giang, Hưng Yên rộ lên trên mạng xã hội trong những ngày qua, ngày 4/5, Công an huyện Văn Giang xác nhận thông tin bắt cóc trẻ em là sai sự thật. Trong ảnh: Hiện trường người dân thôn Khúc vây bắt kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Phương, 38 tuổi, ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương khai nhận, khoảng 16h ngày 2/5, anh ta điều khiển xe ô tô đến xã Phụng Công, huyện Văn Giang với mục đích quan sát các gia đình có sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND) Đến nhà anh Lê Văn Vụ, ở thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang thấy cổng mở, Phương đi vào với mục đích là trộm cắp tài sản. Thấy trong nhà có bé gái 9 tuổi, Phương sờ lên người và bế cháu bé lên. Trong ảnh: Khu vực người dân vây bắt kẻ nghi bắt cóc trẻ em. (Ảnh: Vietnamnet) Đúng lúc này, bố cháu bé về đến nhà thấy vậy nghi ngờ đối tượng bắt cóc con gái mình, nên đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt. Trong ảnh: Ngôi nhà cháu bé nghi bị bắt cóc và người bố. (Ảnh: Vietnamnet) Thông tin trên VTV cho biết, Công an huyện Văn Giang đã thu giữ gần 51 triệu đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác do Phương trộm cắp được trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Trong ảnh: Hình ảnh người dân vây bắt kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em được người dân đưa lên mạng xã hội. Chiếc xe của đối tượng đang được tạm giữ tại cơ quan công an.(Ảnh: Vietnamnet) Hình ảnh người dân vây bắt kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em được người dân đưa lên mạng xã hội. Thủ đoạn của Phương là nhắm vào những gia đình sơ hở không khóa cửa và cổng, không có người trông nhà hoặc chỉ có trẻ em và người già ở nhà, đối tượng này đã vờ hỏi mua đồ vật hoặc hỏi đường, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Hình ảnh đối tượng Phương bị người dân bắt giữ. (Ảnh: CAND) Phương là đối tượng đã có 2 tiền án với 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Hiện, công an huyện Văn Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Phương để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em và mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh: CAND)



