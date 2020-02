Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 56 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Cùng ngày, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn các quyết định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (trong đó chủ yếu là game AOE - Đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ... để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Anh Hiệp)

Xác định ổ nhóm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban giám đốc Công an Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh và triệt phá. Tiếp tục củng cố hồ sơ, bước đầu cơ quan Công an xác định được quy mô ổ nhóm phạm tội tại 4 địa điểm ở Hà Nội.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công a quận Cầu Giấy đã bắt giữ làm rõ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Đối tượng cầm đầu là Phí Văn Huấn (sinh năm 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win), nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý.

Tổng số giao dịch dùng trong 12 tháng (từ tháng 7 - 9/2019) thông qua mạng lưới cờ bạc này lên tới hàng nghìn tỷ đồng.



Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền riêng được quy ước là “GOLD” để các con bạc vào sử dụng đặt cược. Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn quản lý và chọn.

Cơ quan điều tra đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng này. Tổng số giao dịch dùng trong 2 tháng (từ tháng 7 - 9/2019) lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là 356.278 tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với hàng trăm máy tính, điện thoại…/.