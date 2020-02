Ra Tết, liên tiếp bắt giữ các vụ đánh bạc, đá gà

3. Trước đó, ngày 7/2/2020, tại một nhà thờ họ ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, lực lượng Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã ập vào bắt quả tang 8 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. Tuy nhiên lợi dụng đông người, lộn xộn, một đối tượng đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ được tại hiện trường vụ đánh bạc gồm 5,805 triệu đồng và một bộ bài, 8 chiếc điện thoại và ví tiền. Ảnh: Công an nhân dân.