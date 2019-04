Khởi tố, bắt tạm giam Khá “bảnh” và 4 đối tượng

Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá "bảnh").

4 đối tượng khác cũng bị khởi tố, gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", SN 1992, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn); Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn); Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du).

Khá "bảnh" tại cơ quan công an. (Ảnh cắt từ clip)

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào tối ngày 1/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngô Bá Khá cùng các đối tượng có liên quan. Được biết, Khá “bảnh” có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Thời gian gần đây, Khá "Bảnh" nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhưng với những hình ảnh không đẹp. Có rất nhiều clip mô tả những cuộc ăn chơi thác loạn của nhân vật này và nhiều người trẻ. Trước đó, tại cơ quan công an, Khá "bảnh" khai đã nhận ra sai lầm. Nói về việc ghi lô đề, Khá "bảnh" khai: "Thu nhập của cháu cũng đủ tiền trang trải cho gia đình. Cháu mới xây nhà cho mẹ được hơn một tháng. Trong thời gian xây nhà, cháu cũng có suy nghĩ làm việc này để kiếm thêm vài đồng xây nhà. Cháu thấy mình sai, nghĩ nông cạn quá. Không nghĩ rằng làm như thế bị ảnh hưởng". Nhắc đến mẹ, Khá "bảnh" khóc nức nở: "Cháu nghĩ về mẹ cháu. Mẹ cháu còn mỗi cháu thôi. Cháu mà đi thì mẹ sẽ rất buồn. Đến lúc biết suy nghĩ cho gia đình thì xảy ra việc này, đúng là quá đen cho cháu". Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./. Thứ trưởng Công an khẳng định cương quyết trong xử lý vụ Khá “bảnh“ VOV.VN -Nhận định vụ việc của Khá ’bảnh’ là hiện tượng cần ngăn chặn, Thứ trưởng Công an khẳng định, sẽ cương quyết trong xử lý vụ này.

Trọng Phú/VOV.VN

