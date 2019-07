Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Chiều 10/7, nguồn tin của VOV.VN cho biết: Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã chính thức phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. (Ảnh: Đàm Duy)

Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố để điều tra về tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, vào ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và gửi đến VKSND TP Hà Nội để xem xét phê chuẩn. Ngày 8/7, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đối với Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Ông Thản được cho phép tại ngoại trong quá trình điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Tập đoàn Mường Thanh vướng hai sai phạm là xây dựng vượt tầng, phá vỡ quy hoạch và có những sai phạm trong chuyển nhượng, thâu tóm dự án./.