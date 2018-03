Khởi tố đối tượng lập công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (sinh năm 1962, trú tại An Hoà, An Dương, thành phố Hải Phòng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Đối tượng Đào Văn Bích.

Trước đó, vào tháng 11/2017, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Thuận (Công ty Minh Thuận) địa chỉ tổ 5, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Vũ Thị Lộc (sinh năm 1965, thường trú tại khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) làm Giám đốc có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp pháp hóa nguồn cát trôi nổi để trốn thuế.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định: Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Minh Thuận hoạt động buôn bán cát, đá, không có quyền khai thác, tận thu đối với các loại tài nguyên trên tại Quảng Ninh cũng như các địa phương khác.

Tuy nhiên, từ năm 2015 - 11/2017, Công ty Minh Thuận đã mua bán lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa nguồn gốc số cát mua được của 3 công ty ở thành phố Hạ Long là Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại tổng hợp Thu Lan (Công ty Thu Lan), ở tổ 6, khu 9, phường Bãi Cháy; Công ty THNN thiết kế xây dựng và thương mại cơ khí Quảng Ninh, ở tổ 2, khu 8, phường Hồng Hà và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Ngọc Bích (Công ty Ngọc Bích), ở tổ 7, khu 4, phường Yết Kiêu.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Bích - Giám đốc Công ty Ngọc Bích khai nhận được một người đàn ông ở Hải Dương tên Đồng Đức Thịnh thuê làm Giám đốc với mức lương từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Mai Thuý Lan, kế toán Công ty Thu Lan khẳng định cũng được “Giám đốc Thịnh” thuê và Công ty Thu Lan không có hoạt động kinh doanh, thực tế chỉ xuất bán hóa đơn kiếm lời.

Tuy nhiên, khi xác minh, các tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đào Văn Bích (sinh năm 1962, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) mới chính là đối tượng thuê Trần Thị Bích và Mai Thuý Lan điều hành hoạt động của Công ty Ngọc Bích và Công ty Thu Lan.

Thủ đoạn của Đào Văn Bích là mượn giấy tờ tùy thân của bạn tên Thịnh để nguỵ trang, che giấu tên thật, trực tiếp điều hành, quản lý Công ty Thu Lan, Công ty Ngọc Bích và một số công ty khác với mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời. Trong đó, Công ty Minh Thuận đã bán ra hơn 100 hoá đơn, với số tiền ghi trên hoá đơn khoảng 40 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan./.

Chồng thụ án tù tội giết người, vợ ở ngoài đi buôn hóa đơn Bức bí về kinh tế do chồng thụ án tù, Giang đã nảy ý đồ mưu sinh bằng việc thuê người lập công ty rồi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.