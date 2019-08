Khởi tố nghi phạm đánh cháu ruột 13 tuổi nhập viện

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với nghi phạm Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi) ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với trẻ em.

Cơ thể em Hiếu bị nhiều vết thương do bị đánh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/7, em Nguyễn Thanh Hiếu đang ở tại nhà cùng bà nội tại ấp An Thiện, xã An Cư thì bà Nguyễn Thị Kim Thoa (người cô ruột của Hiếu) đi vào nhà và có “lời qua tiếng lại” với em.



Bà Thoa tức giận cầm khúc cây dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé Hiếu. Sau đó, Hiếu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái. Qua giám định của cơ quan chức năng, bé Nguyễn Thanh Hiếu bị thương tật 13%.



Nguyễn Thanh Hiếu hiện là học sinh lớp 8 của trường THCS Thị trấn Cái Bè. Hiếu là con của ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Linh. Hiện tại, vợ chồng này đã sống ly thân, các con đang sống chung bố ruột.

Bà Nguyễn Thị Linh cho biết, trước đây bà Thoa đã nhiều lần đánh các con của bà./.