Khởi tố ông bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục

Hiện Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi trú tại TP Vinh) về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Nguyễn Thanh Trung bị khởi tố với tội danh mua dâm người dưới 18 tuổi.

Trước đó, chính Nguyễn Thanh Trung là người đã có đơn lên cơ quan công an tố Trần Thị Th.A (16 tuổi, quê huyện Vị Thủy, Hậu Giang, làm việc tại một tiệm massage ở một khách sạn tại TP Vinh) cùng đồng phạm có hành vi xâm hại tình dục với con gái của Trung là Ng.Th.B.T (6 tuổi) tại một phòng trong khách sạn đóng trên địa bàn TP Vinh. Trong đơn, Trung cũng nói có cùng con gái ngủ chung cùng với A. tại khách sạn nêu trên.

Khi đơn đang được cơ quan Công an TP Vinh xác minh, điều tra thì Trần Thị Th.A có đơn tố cáo Trung đã mua dâm A. khi cô chưa tròn 16 tuổi.

Cơ quan chức năng đã tách bạch rõ, hành vi của T. mua dâm người dưới 18 tuổi phải điều tra, xử lý. Đồng thời điều tra làm rõ nội dung đơn tố cáo của Trung.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin, thấy rằng nội dung tố giác của Trung là không đúng sự thật. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm của Trung.

Về đơn của A. xác định có đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tạm giữ hình sự Trung để phục vụ công tác điều tra đồng thời khởi tố bị can.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.