Liên quan đến việc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Cũng theo người phát ngôn của Bộ Công an, hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Quang Dũng (SN 1983), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội./.