Vụ phá trường gà “khủng” ở Tiền Giang: Nhiều cán bộ bị xử lý

Vào đầu tháng 3 vừa qua, các cơ quan chức năng của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá một trường gà, lắc tài xỉu “khủng” tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ trên 100 đối tượng cờ bạc. Đây là tụ điểm cờ bạc có quy mô lớn, tổ chức tinh vi.

Trường gà, lắc tài xỉu tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã bị triệt phá. (ảnh: PV)



Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với hơn 100 con bạc và khởi tố 15 đối tượng có liên quan đến tụ điểm đá gà ăn tiền, lắc tài xỉu tại xã Bình Đức; đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố thêm 3 đối tượng khác với hành vi tổ chức đánh bạc.

Nhiều cán bộ trong ngành công an và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Đức cũng bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật với nhiều hình thức. Sau khi triệt phá trường gà có quy mô lớn này, Lãnh đạo Bộ Công an có gửi thư khen và tiền thưởng, biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho các đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua vụ việc này đã kiểm điểm, chỉ đạo xử lý trong nội bộ. Huyện ủy- UBND huyện Châu Thành đã kiểm điểm trách nhiệm Bí thư, Chủ tịch xã, không cho tái cử Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

"Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Trưởng công an và Phó công an huyện; Đội trưởng đội hình sự hiện cũng nghỉ, trinh sát địa bàn cả tỉnh, huyện đều đã đi xã khác. Trưởng Công an xã Bình Đức xuống làm Phó Công an xã và đã được điều đi xã khác. Tình hình, dư luận bảo kê, bao che chúng tôi nghe nhiều lắm, nhưng không có chỗ nào cụ thể và chúng tôi không bênh vực, bao che lực lượng" - ông Nguyễn Văn Tảo cho biết.

Như tin đã đưa, chiều 7/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành tiến hành triệt xóa tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Tụ điểm cờ bạc này do một số đối tượng tại địa phương đứng ra tổ chức có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân./.