Khống chế đối tượng “ngáo đá” dùng dây thép treo cổ tự tử

Đêm ngày 26/11, tại khu vực ban công phía ngoài Phòng 509, Nhà B1, khu chung cư 5 tầng tại phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” liên tục hò hét, gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng công an và nhân viên y tế đang tìm cách khống chế đối tượng.

(Ảnh: Công an Hải Phòng)

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Tô đã nhanh chóng xử lý vụ việc. Tại hiện trường, cánh cửa ra phía ngoài ban công phòng 509 khu chung cư đã bị đối tượng chèn chặt bằng các chậu cây cảnh, đối tượng bên ngoài liên tục kêu gào, dùng thanh sắt gõ vào lan can, gây huyên náo cả khu chung cư.



Lực lượng công an và cứu hộ vừa khéo léo trấn an, tìm cách tiếp cận vừa bố trí sẵn sàng các đệm hơi phía dưới, đề phòng đối tượng nhảy xuống. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/11, phát hiện đối tượng có ý định sử dụng sợi dây thép (dùng phơi quần áo) buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, lực lượng công an đã phá cửa, khống chế đối tượng đưa vào nhà sơ cứu.

Đối tượng được xác định là Trần Văn B., sinh 1959, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, đối tượng này đến Phòng 509 khu chung cư chơi và lên cơn “ngáo đá”.