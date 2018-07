Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Hoàng Gia Phú (24 tuổi, trú khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng) về hành vi Mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Gia Phú tại cơ quan công an.

Bước đầu xác định, Phú tốt nghiệp đại học, hiện đang làm nghề thiết kế đồ họa và ảnh. Đối tượng khai nhận thường sử dụng cần sa để giải tỏa áp lực công việc.

Phú khai nhận, tháng 2/2018, Phú và Hoàng A. (bạn gái Phú) thuê một phòng trong chung cư thuộc khu đô thị Nam Thăng Long với giá khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Sau khi mua cần sa trên mạng với giá cao, Phú tự học cách trồng, chế biến cần sa. Đầu tháng 4, Phú mua hạt giống trên mạng và các trang thiết bị vật tư về trồng trong phòng ngủ.

Phú trồng cần sa trong phòng ngủ của căn hộ chung cư.



Đến khoảng tháng 7, Phú bắt đầu thu hoạch búp cần sa. Mỗi cây được khoảng 30-40 gram. Số cần sa này đối tượng sử dụng cho bản thân và bán với giá 300 nghìn đồng/gram.

Để đảm bảo nhiệt độ và tạo môi trường cho cây cần sa phát triển, Phú trang bị thêm bình Oxy, Co2, đèn led chiếu sáng, quạt, nhiệt kể, ẩm kế. Khi cây trưởng thành, Phú thường mang ra ban công nơi có ánh nắng để cây quang hợp.

Trưa 22/7, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Phú Thượng kiểm tra chung cư thuộc khu đô thị Nam Thăng Long. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện khu vực cầu thang bộ từ tầng 8 lên tầng 9 có 2 cây cần sa.

Số cần sa sau thu hoạch.

Kiểm tra hành chính tại căn hộ chung cư thuộc khu đô thị trên, lực lượng chức năng phát hiện, trong phòng có 2 nam và 1 nữ gồm: Hoàng Gia Phú (trú quận Tây Hồ), Phùng Minh Hoàng (19 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và bạn gái của Phú là Trần Phan Hoàng A. (28 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 3 túi nilon chứa cần sa khô, lọ thủy tinh chứa cần sa, cân tiểu ly và 2 cây cần sa cùng một số vật dụng khác. Ngoài ra, tại ban công căn hộ, cơ quan công an thu giữ 5 cây cần sa tươi.

