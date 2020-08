Làm giả hồ sơ đồng nghiệp để vay tiền ngân hàng tiêu xài

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Mỹ Tho đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tuấn Thanh (32 tuổi, ở xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Tuấn Thanh đang bị công an truy nã.



Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Nguyễn Tuấn Thanh là nhân viên Văn phòng của Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang. Lợi dụng vai trò làm công tác văn thư, giữ con dấu của trường, từ tháng 11/2018 Thanh đã làm giả hồ sơ của đồng nghiệp để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Tiền Giang để tiêu xài cá nhân.



Cụ thể, Nguyễn Tuấn Thanh lợi dụng sơ hở đã lấy giấy tờ của anh Phan Hoàng Huân, nhân viên của trường này để “hợp thức hóa” sau đó liên hệ với nhân viên ngân hàng làm hồ sơ vay tiền.

Khi hồ sơ hoàn thành, Thanh gửi theo đường bưu điện đến cho ngân hàng và được giải ngân 85 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh không trả vốn và lãi vay nên đến cuối năm 2018, ngân hàng đã gửi thông báo cho anh Phan Hoàng Huân thì vụ việc mới phát hiện. Sau đó, công an thành phố Mỹ Tho đã tiến hành xác minh vụ việc, Nguyễn Tuấn Thanh thừa nhận toàn bộ việc làm phi pháp của mình.

Ngoài ra, Công an thành phố Mỹ Tho cũng đã nhận tố cáo của một công ty bảo hiểm về việc Nguyễn Tuấn Thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 99 triệu đồng, thông qua việc làm giả phiếu thu phí của công ty này để thu tiền khách hàng.

Đến ngày 17/8/2020, Thanh bị Công an thành phố Mỹ Tho khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khi được tại ngoại, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã./.