Liên tiếp các vụ dùng súng tự chế, bình xịt hơi cay cướp ngân hàng

Thời gian gần đây, tại một số địa phương xảy ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động dư luận. Cụ thể, sáng 24/1/2019, lực lượng Công an Thái Bình đã bắt được đối tượng nghi vấn cướp tại Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình. Trong ảnh: Tang vật vụ cướp. (Ảnh: CAND) Danh tính tên cướp được xác định là Lê Văn Cẩn, sinh năm 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Cẩn đang là công nhân trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Văn Cẩn khai nhận do nợ nần không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. (ảnh: Zing.vn) Khoảng 10h ngày 23/1, đối tượng đi xe máy đến Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình, dùng bình xịt hơi cay xịt làm một số khách hàng, nhân viên Ngân hàng bị thương sau đó dùng dao đe dọa, cướp khoảng hơn 200 triệu đồng. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm trước khi gây ra vụ cướp. (ảnh: Tuổi Trẻ) Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm. (ảnh: Dân sinh) Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết lượng tiền mặt Cẩn cướp khoảng 199 triệu đã được cơ quan công an thu hồi. Ngoài Cẩn, công an đang làm rõ thêm có ai cùng tham gia vụ việc hay không. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cướp xảy ra tại chi nhánh Agribank ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, Thái Bình (ảnh: SGGP) Trước đó, vào chiều 13/9/2018, Châu Cường (36 tuổi, đăng ký thường trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM, cư ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-TTPHCM) đi xe gắn máy, bịt mặt đến Phòng giao dịch Châu Thành thuộc VietinBank Tiền Giang, dùng súng và vật giống lựu đạn để khống chế bảo vệ và yêu cầu nữ nhân viên bỏ tiền vào giỏ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp. (ảnh: Thanh Niên) Sau khi lấy được 940 triệu đồng, tên cướp lên xe máy bỏ chạy về hướng TPHCM. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. Khi nghi phạm đi được khoảng 2 km, thì bỏ lại xe gắn máy bên đường, gọi taxi tiếp tục chạy về nhà ở huyện Củ Chi, TPHCM. Trong ảnh: Đối tượng Châu Cường lúc bị bắt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định nơi ở và tóm gọn nghi phạm Châu Cường. Qua lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Ngọc Đức (22 tuổi), cư ngụ tại xã Tân Thới hiệp, quận 12, TPHCM - đối tượng đã tàng trữ, cung cấp súng cho Châu Cường đi cướp. Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Châu Cường phát hiện và tạm giữ 2 khẩu súng loại Rulo, 11 viên đạn thật, 8 điện thoại di động, 655 triệu đồng và nhiều vật dụng khác. Đối tượng Cường còn khai đã sử dụng số tiền lớn cá độ đá gà qua mạng và thua nhưng không nhớ rõ bao nhiêu. Đáng chú ý, trước khi bị công an bắt, Châu Cường đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Cơ quan điều tra phát hiện đã đưa nghi phạm đến bệnh viện điều trị ngộ độc. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị, đối tượng đã tử vong. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh đối tượng dùng súng cướp ngân hàng. Một vụ cướp tương tự xảy ra vào trưa 5/9/2018, 2 đối tượng dùng súng tự chế, bịt mặt xông vào phòng Giao dịch thị xã Ninh Hòa thuộc Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa để cướp tiền. (Ảnh cắt từ camera) 2 đối tượng dừng xe trước ngân hàng, sau đó, 1 đối tượng giả làm khách hàng đi vào bên trong rồi rút súng, khống chế những người xung quanh, yêu cầu đưa tiền. Khi nhân viên ấn chuông báo động, đối tượng bên ngoài cầm súng uy hiếp, đối tượng bên trong chạy thoát ra ngoài, lên xe và mang theo một bao tải đựng tiền. Bị bảo vệ chống trả cùng người dân tri hô, 1 trong 2 đối tượng đã bắn một phát đạn nhưng không trúng ai. (ảnh cắt từ camera) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 6/9/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận và bắt được 2 nghi phạm gồm Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa). Khám xét nơi ở, công an đã thu giữ 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống như tang vật được bỏ lại hiện trường. Qua đấu tranh, cơ quan công an cũng thu giữ được hơn 3 tỷ đồng được chôn giấu tại một ngôi nhà hoang, cách nơi ở chừng 1 km. Được biết, một trong 2 nghi phạm nghiện ma túy. (ảnh: Zing)./.

