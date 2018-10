Manh mối phá án vụ cướp gần 3 tỷ đồng ở Phú Yên

Chiều 11/10, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Công an tỉnh Phú Yên họp báo công bố kết quả đấu tranh khám phá chuyên án cướp tài sản có tổng trị giá gần 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. (Ảnh: Dân Trí) Một trong những tình tiết đáng chú ý trong quá trình phá án đó là: Xế chiều ngày 19/8, sau khi xảy ra vụ cướp, người dân phát hiện chiếc xe máy Yamaha Sirius thiêu cháy trong rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa. Một người dân cung cấp hình ảnh ghi lại bằng điện thoại khi hai nghi can ngồi bên đường gần nhà bà Nguyễn Thị Yến, bên cạnh là chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 59L1-587.36, nhưng qua xác minh đó là BKS giả. Sau hơn 1 tháng rà soát, thu thập nguồn tin kết hợp triển khai một số biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 9/2018 các trinh sát xác định nghi can Nguyễn Thùy Viễn, trú ở thôn Phú Lương, xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hòa. Trong ảnh: Đoạn đường nạn nhân trình báo bị cướp tấn công lấy đi tiền, vàng. Báo Công an nhân dân cho biết, đối tượng Viễn có 2 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng. Năm 2017, Viễn cùng người đồng hương là Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi) làm công tại tiệm rửa xe ô tô của Trần Ngọc Hưng (36 tuổi) trú ở tổ 3, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk). Do gây ra nhiều khoản nợ trong thời gian ở Đắk Lắk, nên Trường vào TP Hồ Chí Minh tạm trú tại phường 11, quận 8, còn Viễn về nhà nhưng không có ở địa phương sau khi xảy ra vụ cướp. Trong ảnh: Nghi can Viễn. (Ảnh: Người Lao động) Trinh sát phát hiện Viễn lưu trú ở ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) để chuẩn bị lẩn trốn sang Campuchia. Rạng sáng 6/10, Cục CSHS phối hợp Phòng CSHS Công an Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đắk Lắk đồng loạt vây bắt Nguyễn Thùy Viễn, Nguyễn Mạnh Trường và Trần Ngọc Hưng. Trong ảnh: 2 nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp) Báo Dân Trí dẫn lời khai của các đối tượng cho biết, chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận theo dõi thấy tiệm vàng Kim Yến Truyền của bà Nguyễn Thị Yến và anh Nguyễn Gia Truyền có nhiều sơ hở, rất dễ cướp nên Trường và Viễn thống nhất cùng đi cướp. Trong ảnh: 2 nghi can gây ra vụ cướp bị camera ghi hình. (Ảnh: Công an cung cấp) Ngày 18/8, Hưng điều khiển xe ô tô chở theo Viễn và Trường đi từ huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk về tỉnh Phú Yên. Chúng chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay, roi điện, 1 chai xăng và 1 túi xách, quần áo để gây án. Trong ảnh: Đối tượng Trần Ngọc Hưng. (ảnh: Người Lao động) Sáng 19/8, khi thấy mẹ con bà Yến, anh Truyền chở vàng đi bán, các đối tượng đã dùng roi điện, bình xịt hơi cay để tấn công và cướp tài sản. Theo kê khai của chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền số tài sản bị cướp trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, người đầu tiên mở lời rủ nhau cướp tiệm vàng. (ảnh: Người Lao động) Sau khi cướp tài sản, các đối tượng đã chạy về nhà Hưng để cất giấu và phân chia tài sản. Đối tượng Viễn chạy trốn vào tỉnh Đồng Tháp; Trường bỏ trốn vào TPHCM; Hưng ở lại nhà tại tỉnh Đắk Lắk cho đến khi bị bắt. Trong ảnh: Vết thương trên người anh Truyền sau vụ cướp. Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan công an thu giữ các phương tiện gây án như: xe ô tô, súng bắn đạn bi; các loại giấy tờ giả như: chứng minh thư, biển số xe máy... Trong ảnh: Tiệm vàng Kim Yến Truyền (chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) đóng cửa sau khi xảy ra vụ cướp. Ảnh: TTXVN Bước đầu, các đối tượng khai báo, Viễn và Trường là nhân viên rửa xe thuê cho cửa hàng của Hưng tại tỉnh Đắk Lắk. Do làm ăn thua lỗ, nhóm này lên phương án cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền. Trong ảnh: Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên. (Ảnh: Google Maps/Zing) Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội cướp tài sản. Tại cuộc họp báo chiều 11/10, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Trưởng ban chuyên án công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an; các đơn vị tham gia chuyên án được nhận trao thưởng 35 triệu đồng. (ảnh: CAND)./.

