Mâu thuẫn khi đi xe, côn đồ gọi bạn đâm tài xế xe khách tử vong

Mâu thuẫn với tài xế xe khách gọi bạn đâm chết nạn nhân: Một vụ án mạng xảy ra tại Bến xe Ba Đồn (Quảng Bình) lúc gần trưa 26/10. Nạn nhân là một tài xế xe khách. Sau hơn 3 giờ đồng hồ khẩn trương truy xét, công an thị xã Ba Đồn đã bắt khẩn cấp 2 nghi can là Trần Tiến Thái (24 tuổi, ở phường Quảng Thọ) và Trần Ngọc Thỏa (23 tuổi, ở phường Ba Đồn, cùng TX.Ba Đồn). Bước đầu, Thỏa khai khi đi xe khách và có mâu thuẫn với tài xế Hoàn, sau đó Thỏa gọi Thái đến để đánh ông Hoàn và xảy ra án mạng. (Ảnh: Thanh Niên) Sau khi trả tiền, rủ người chém chủ nợ nhập viện ở TP.HCM: Công an quận 11, TP.HCM đang điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương ở phường 8. Theo thông tin ban đầu, anh Trương Tấn Thịnh (SN 1996, ngụ quận 11) cho Cường mượn tiền. Tối 24/10, sau khi gọi điện cho Cường để đòi nợ, anh Thịnh rủ thêm một số người cùng đi đến khu vực công viên Lãnh Binh Thăng để nhận tiền. Nhận tiền xong, nhóm của anh Thịnh bị Cường cùng 5 người khác xách dao, mã tấu lao đến đâm chém. Điều tra nghi vấn một phụ nữ bị sát hại: Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nghi án một phụ nữ tử vong tại xã Liêm Trung (Thanh Liêm, Hà Nam) xảy ra khoảng chiều tối 25/10. nạn nhân được xác định là bà Ninh Thị H. (54 tuổi, trú thôn Nguyễn Trung). Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một con dao.(Ảnh: Giao Thông) Con nghiện có 5 tiền án trộm xe máy trong cốp chứa tiền, vàng: Ngày 26/10, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã di lý Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi) từ huyện Cát Tiên - nơi đối tượng lẩn trốn để tiêu thụ tài sản trộm cắp về cơ quan để điều tra, làm rõ vụ án. Nguyễn Thanh Tùng khai nhận đã dùng vam phá khóa rồi trộm xe máy, sau đó đưa về huyện Cát Tiên để tiêu thụ thì bị bắt. Ra tay tàn độc với đồng nghiệp khi đang ngủ vì không được trọng dụng: 5h sáng 25/10, anh Trung là đầu bếp của quán nhậu Thiên Vương (số 969, đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đang ngủ ở quầy tính tiền của quán bỗng thấy đau ở cổ. Anh vùng dậy thì thấy máu chảy ướt người nên chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống vì mất máu quá nhiều. Qua điều tra, Công an phường An Hải Đông nhanh chóng truy bắt được Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, ngụ xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) và thu giữ con dao gây án. Đôi nam nữ vượt đèn đỏ, đạp cảnh sát trật tự để tháo chạy: 9h sáng 26/10, đôi nam nữ đi trên xe máy hiệu Exciter biển kiểm soát 43C1- 574.20 vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị lực lượng tuần tra truy đuổi. Khi cảnh sát trật tự ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên đã đạp thẳng vào xe làm nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ công an ngã nhào. Cán bộ địa chính “gợi ý” dân đưa 3 triệu đồng để giải quyết nhanh: Ngày 26/10, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trương Vĩnh Đức (44 tuổi, ngụ phường 2, TP Cà Mau) là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Cà Mau, trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vị nhận hối lộ. Vị cán bộ bị bắt quả tang khi đang nhận 3 triệu đồng của người dân làm thủ tục. Ngăn bợm nhậu đánh tài xế taxi nam thanh niên bị đâm thấu ngực: Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố Nguyễn Xuân Hải (SN 1970, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nhậu say, Hải cùng bạn gái gọi taxi đi tới nhà nghỉ. Tới nơi Hải gây sự đánh tài xế phải bỏ chạy, chủ nhà nghỉ thấy vậy ra can ngăn thì bị Hải đâm thấu ngực. (Ảnh: Tiền Phong) Tổng Giám đốc Hòn Thị chỉ đạo khai thác trái phép hàng vạn khối đá bán ra ngoài: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên tại Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét trụ sở Công ty Hòn Thị và nơi ở của 3 bị can, trong đó có Tổng Giám đốc của Hòn Thị Bollingtoft Ole, 70 tuổi, quốc tịch Đan Mạch.

