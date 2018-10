Khánh Hòa: Khởi tố Tổng Giám đốc mỏ đá Hòn Thị

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên tại Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Lực lượng chức năng khám xét tại văn phòng mỏ đá Hòn Thị

Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét trụ sở Công ty Hòn Thị và nơi ở của 3 bị can, gồm: Bollingtoft Ole, 70 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, 41 tuổi, Giám đốc điều hành và Phạm Văn Kiên, 39 tuổi, Kế toán trưởng. Cả 3 bị can đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ năm 1997, Công ty này được phép khai thác, chế biến đá tại xã Phước Đồng. Đến tháng 9/2015, các hợp đồng thuê đất của Công ty Hòn Thị chấm dứt khi tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

Mỏ đá Hòn Thị khai thác trái phép

Khu vực mỏ đá cũng được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án khu nhà ở Hòn Thị do Công ty Hòn Thị làm chủ đầu tư. Đồng thời, cho phép chủ đầu tư thi công hạ cốt nền dự án khu nhà ở theo thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Công ty Hòn Thị không thực hiện các thủ tục theo quy định, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong khi đó, nhiều năm qua, Công ty Hòn Thị liên tục khai thác trái phép hàng vạn khối đá trong khu vực dự án rồi bán ra ngoài. Sở Tài nguyên - Môi trường đã có công văn gửi Công an tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan sai phạm để xử lý theo quy định.

Ông Bùi Minh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đến năm 2015, dự án đã bị thu hồi giấy phép, công ty xin chuyển sang làm dự án Khu đô thị. Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đã có văn bản hướng dẫn không được chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác mà đã hết, chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản, tuy nhiên công ty không thực hiện./.

