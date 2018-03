Mới ra tù đã tổ chức sới bạc để thu tiền

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng tham gia đánh bạc tại xã Hoằng Thanh.

Đối tượng Khoa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo hồ sơ vụ án, vừa qua Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà Đặng Tuấn Khoa (58 tuổi, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) thu giữ trên chiếu bạc hơn 26 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã bắt thêm 2 đối tượng khác tham gia đánh bạc nhưng đã bỏ trốn khi công an ập vào vây bắt.

Được biết, trong sới bạc này Đặng Tuấn Khoa là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Khoa vừa ra tù cuối năm 2017.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

