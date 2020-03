Nghệ An: Nổ pháo đêm giao thừa, 1 đối tượng bị khởi tố

Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hồng (SN 1974, trú tại khối 5, TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, vào lúc 0h5 ngày 25/1/2020, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý, Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Hồng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm 1 quả pháo cuốn tự chế, sau đó, dùng bật lửa gas châm ngòi nổ vứt ra khu vực Quốc lộ 48E thuộc địa phận khối 5, TT Tân Kỳ.

Tại thời điểm trên, đang có rất nhiều người dân tập trung xung quanh địa điểm nơi Hồng nổ pháo. Tiếng nổ lớn khiến người dân hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương.



Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt quả tang đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó áp giải về trụ sở Công an huyện điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, Hồng khai nhận, đã đặt mua số pháo trên của một đối tượng lạ mặt vào sáng 24/1/2020 với giá 300.000 đồng để đem về sử dụng trong đêm Giao thừa./.