Nghi phạm đoạt mạng cô gái trẻ gọi 113 tự thú sau khi tự tử bất thành

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Nạn nhân là chị V.Th.H.Nh (19 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Chị Nh thuê trọ ở đây để làm nghề cắt tóc.

Một lãnh đạo Công an phường Tân Giang cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân V.Th.H.Nh bị đâm chết khi đang nằm trên giường. Trên giường và nhà có nhiều vết máu. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị đâm 3 nhát dao, trong đó có 1 nhát chí mạng ở cổ.

Khu vực phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Được biết, nạn nhân Nh thuê trọ tại đường Hải Thượng Lãn Ông được khoảng 2 tháng nay và làm nghề cắt tóc cho một quán trên địa bàn thành phố.

Khoảng 3 ngày trước, Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú xã Hòa Hải, Hương Khê) đến thuê phòng trọ đối diện với phòng của Nh để ở và làm thuê cho một quán ăn trên địa bàn.

"Giữa Giang và Nh có quan hệ yêu đương nên người này xuống thuê phòng trọ cùng một khu nhưng 2 phòng đối diện nhau. Đêm đó, Giang sang phòng Nh, khoảng 2h sáng thì 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi Giang dùng dao gọt hoa quả đâm chết Nh. Nguyên nhân có thể do ghen tuông", một cán bộ phường Tân Giang cho biết.

Sau khi gây án, Giang chạy về phòng trọ của mình, tự dùng dao rạch một vết vào tay để tự tử nhưng bất thành. Nghi phạm tiếp tục chạy ra đường Nguyễn Công Trứ với ý định để bỏ trốn. Tuy nhiên nghĩ không thể trốn thoát nên Giang sau đó đã gọi điện cho cảnh sát 113 để đầu thú.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng cho biết, ở địa phương, gia đình nạn nhân Nh có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo của xã. Nạn nhân Nh là con đầu, sau còn có 2 em nhỏ. Học hết lớp 9 thì Nh. nghỉ đi làm mấy năm rồi xuống thành phố làm việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.