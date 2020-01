Nghi phạm nhiễm HIV gây thương tích cho 5 chiến sĩ công an

Ngày 9/1, công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ P.4, TP Mỹ Tho) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Điều đáng nói là nghi phạm này đã bị nhiễm HIV và cố tình cào cấu gây vết thương cho 5 chiến sỹ của đội Cảnh sát hình sự.

Sáng 10/12/2019, bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ở nhà thì Nguyễn Hồng Tài xông vào nhà, lục soát lấy trộm 3 điện thoại di động và một số vật dụng khác.



Khi bà Trâm phát hiện, Tài cầm dao hâm dọa và tẩu thoát. Đối tượng tiếp tục lấy trộm 1 xe gắn máy hiệu Honda của người dân đang dựng bên đường.



Qua công tác điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đến ngày 14/12/2019, Nguyễn Hồng Tài bị các trinh sát hình sự của Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện vây bắt.

Tài bỏ chạy và té ngã bị thương ở vùng đầu, sau đó Tài dùng tay cào vết thương cho chảy máu và dọa mình đã bị nhiễm HIV. Trong quá trình truy bắt, cả 5 chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự bị trầy xước ở tay, chân và đều dính máu của Tài. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh đối tượng và phát hiện Tài bị nhiễm HIV.

Vụ việc khiến cả 5 chiến sĩ công an phải uống thuốc phơi nhiễm và tiếp tục theo dõi sức khỏe./.