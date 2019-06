Nghi phạm truy sát 3 cha con trốn nhiều nơi trước khi sa lưới

Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú: Nghi can Nguyễn Văn Đại Nhân, 32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh hiện đang bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam để điều tra về tội giết người. Trưa 15/6, nghe tin có người bắt gặp anh Trần Quốc Nam chở vợ mình, Nhân nổi máu ghen cầm rựa qua nhà anh Nam chém chết nạn nhân. Gây án xong, Nhân trốn vào rừng. Sau 3 giờ lẩn trốn, thấy ân hận, Nhân ra đầu thú. : Nghi can Nguyễn Văn Đại Nhân, 32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh hiện đang bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam để điều tra về tội giết người. Trưa 15/6, nghe tin có người bắt gặp anh Trần Quốc Nam chở vợ mình, Nhân nổi máu ghen cầm rựa qua nhà anh Nam chém chết nạn nhân. Gây án xong, Nhân trốn vào rừng. Sau 3 giờ lẩn trốn, thấy ân hận, Nhân ra đầu thú.