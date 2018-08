Nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô ở Thái Bình

Video: Nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá xe ô tô của khách ở Thái Bình (Nguồn: FB Từ Vân)

Liên quan nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô của khách ở Thái Bình, chiều 4/8, đại diện Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 3/8, tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình), do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (SN 1981, trú tại khu Thị An) dùng tay đấm vào mặt ông Trần Văn Hồng (SN 1956, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) dẫn đến chảy máu.

Sau khi xô xát, ông Hồng lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô của anh Phương. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi xảy ra xô xát, ông Hồng lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô nhãn hiệu CRV mang BKS 17A.06508 do anh Phương làm chủ.

Vụ xô xát làm ông Hồng bị thương nhẹ, xe ô tô của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Viện KSND huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

