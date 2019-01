Nguyên nhân vụ truy sát kinh hoàng trong đêm ở nhà trọ ở TPHCM

Liên quan vụ nhóm côn đồ mang hung khí truy sát nhóm thanh niên đang nhậu trong khu nhà trọ ở con hẻm 86 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM) vào tối 13/1, thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công an quận Thủ Đức vừa bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm hơn chục đối tượng tổ chức truy sát khiến 4 người bị thương tích nặng.(Ảnh: Vietnamnet) 4 nạn nhân bị thương là Ngô Văn Đây (31 tuổi), Bùi Phương Linh (26 tuổi), Bùi Chí Linh (23 tuổi, là em ruột của Linh) và Võ Văn Tài (23 tuổi), cùng quê Sóc Trăng. Trong đó, 3 người thuê trọ ở quận 9, tối 13/1 đến nhà của Linh ở địa chỉ trên chơi thì bị truy sát. Trong ảnh: Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nhóm hung thủ gây án từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sang Thủ Đức. Nhóm đối tượng gây án và nhóm của Linh đều cùng quê ở Sóc Trăng. (Ảnh: Thanh Niên) Trước đây khi còn ở quê, 2 nhóm đã mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Sau một thời gian, 2 nhóm đều rời quê lên khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương thuê trọ, chủ yếu sống bằng nghề phụ hồ, làm công nhân. Tuy nhiên, do ân oán cũ vẫn ghi nhớ nên nhóm kia quyết trả thù nhóm của Linh. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Khoảng 20h30 ngày 13/1, nhóm 4 thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà trọ thì có nhóm người lạ mặt (khoảng 20 người) đi trên ô tô, xe gắn máy đến phòng trọ. Bất ngờ nhóm này, rút hung khí lao vào phòng trọ tấn công làm 4 thanh niên đang nhậu gục tại chỗ, thông tin trên Thanh Niên. (Ảnh: Dân Việt) Theo Dân Việt, khi thấy nhóm giang hồ hung hãn, 4 thanh niên tìm cách khoá cửa phòng trọ thì bị nhóm giang hồ chém tới tấp. Sau khi 4 thanh niên gục xuống, nằm thoi thóp, cả bọn chạy ra đầu hẻm lên xe tẩu thoát.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Sài Gòn giải phóng dẫn lời một số người dân sống gần hiện trường cho hay, nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra thì nhóm đối tượng đã chạy ra đầu hẻm rồi lên xe tẩu thoát. Mọi người lại phòng trọ kiểm tra, thấy 2 thanh niên bê bết máu đang kêu cứu. Người dân vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong 4 người thì có 3 người bị chém nhiều nhát.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Liên quan vụ nhóm côn đồ mang hung khí truy sát nhóm thanh niên đang nhậu trong khu nhà trọ ở con hẻm 86 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM) vào tối 13/1, thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công an quận Thủ Đức vừa bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm hơn chục đối tượng tổ chức truy sát khiến 4 người bị thương tích nặng.(Ảnh: Vietnamnet) 4 nạn nhân bị thương là Ngô Văn Đây (31 tuổi), Bùi Phương Linh (26 tuổi), Bùi Chí Linh (23 tuổi, là em ruột của Linh) và Võ Văn Tài (23 tuổi), cùng quê Sóc Trăng. Trong đó, 3 người thuê trọ ở quận 9, tối 13/1 đến nhà của Linh ở địa chỉ trên chơi thì bị truy sát. Trong ảnh: Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nhóm hung thủ gây án từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sang Thủ Đức. Nhóm đối tượng gây án và nhóm của Linh đều cùng quê ở Sóc Trăng. (Ảnh: Thanh Niên) Trước đây khi còn ở quê, 2 nhóm đã mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Sau một thời gian, 2 nhóm đều rời quê lên khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương thuê trọ, chủ yếu sống bằng nghề phụ hồ, làm công nhân. Tuy nhiên, do ân oán cũ vẫn ghi nhớ nên nhóm kia quyết trả thù nhóm của Linh. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Khoảng 20h30 ngày 13/1, nhóm 4 thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà trọ thì có nhóm người lạ mặt (khoảng 20 người) đi trên ô tô, xe gắn máy đến phòng trọ. Bất ngờ nhóm này, rút hung khí lao vào phòng trọ tấn công làm 4 thanh niên đang nhậu gục tại chỗ, thông tin trên Thanh Niên. (Ảnh: Dân Việt) Theo Dân Việt, khi thấy nhóm giang hồ hung hãn, 4 thanh niên tìm cách khoá cửa phòng trọ thì bị nhóm giang hồ chém tới tấp. Sau khi 4 thanh niên gục xuống, nằm thoi thóp, cả bọn chạy ra đầu hẻm lên xe tẩu thoát.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Sài Gòn giải phóng dẫn lời một số người dân sống gần hiện trường cho hay, nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra thì nhóm đối tượng đã chạy ra đầu hẻm rồi lên xe tẩu thoát. Mọi người lại phòng trọ kiểm tra, thấy 2 thanh niên bê bết máu đang kêu cứu. Người dân vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong 4 người thì có 3 người bị chém nhiều nhát.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng)