Nhóm thanh niên nghiện game chuyên hack facebook để lừa đảo

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Công an thị xã Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Trần Kim Hùng (24 tuổi, trú tại xã Hải Phú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố bị can, truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Kim Hùng

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, riêng Trần Kim Hùng đã nhanh chân bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Trần Kim Hùng cùng với Phan Văn Thái và Lê Văn Ngọc Tú là những đối tượng nghiện game, thường xuyên bỏ nhà tụ tập lên mạng nghiên cứu tìm hiểu và học cách thức “hack” facebook của người khác nhất là những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng giả làm chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để lừa chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng đang quản lý với các lý do khác nhau để tạo niềm tin cho người bị hại.

Thông qua mạng xã hội Facebook các đối tượng đã giả danh người thân nhờ anh T.H.N trú tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau lập hai tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Vietcombank và Sacombank đăng ký dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking để yêu cầu người bị hại chuyển tiền. Bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Tài sản sau khi chiếm đoạt được các đối tượng đã chuyển vào các tài khoản game để chơi hoặc rút tiền sử dụng cho cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

