Nóng 24h: Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

1. Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên: Đối tượng mới nhất vừa bị bắt giam liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vì Thị Thu (SN 1982, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) - vợ của đối tượng Vi Văn Toán (SN 1981, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật) Như vậy, đến thời điểm này đã có 10 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Vi Văn Toán là đối tượng có vai trò chủ mưu, bên cạnh Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng. Sau khi Toán bị bắt, vợ của Toán là Vì Thị Thu cũng bị bắt tạm giam vì có liên quan đến việc bán ma túy cho nhóm con nghiện hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Cơ quan chức năng xác định: Nhà của Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu là hiện trường chính của vụ việc. Tại đây, các con nghiện đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên. 2. Số lượng con nghiện tăng gấp đôi ở Long An: Liên quan đến tội phạm và tình hình người nghiện ma túy, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Qua rà soát thống kê trên địa bàn hiện có 2.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tăng nhiều lần so với những năm trước đó. Qua ghi nhận toàn tỉnh Long An hiện có 180/192 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Trong đó, người nghiện ở ngoài xã hội gần 1.900 người, cơ sở cai nghiện gần 500 người, cơ sở giam giữ gần 120 người. 3. Điều tra vụ người đàn ông chết giữa đường: Công an xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An cho biết, hiện công an xã đang phối hợp Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người rồi bỏ trốn. Trước đó khoảng 22h30’ đêm 28/3, người dân đi trên đường xã Diễn Lộc bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm chết trên đường, cạnh đó là chiếc xe máy cũ, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi trên đường. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã báo cáo công an huyện đồng thời xuống hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Phong (SN 1977, trú tại xã Diễn Lộc). 4. Công an đang điều tra vụ "Khá bảnh" đập phá, đốt xe: Liên quan sự việc trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Ngô Bá Khá (SN 1993, biệt danh "Khá bảnh") đập phá, đốt xe, công an Bắc Ninh cho biết hiện đang điều tra làm rõ và bước đầu đã tiến hành triệu tập "Khá bảnh". Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Phó trưởng công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận việc cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh có về địa phương tìm Ngô Bá Khá sau sự việc thanh niên này đốt xe máy tay ga rồi quay clip tung lên Youtube. Trong khi đó, lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn sau khi theo dõi clip Khá bảnh đập phá, đốt xe tay ga hiệu Honda để quay clip tung lên mạng xã hội cũng cho biết, sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh.

