Nóng 24h: Bất ngờ lời khai của “đại gia đeo vàng” Phúc XO với công an

4. Vụ người dân bị côn đồ bắn trọng thương: CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can Thái Bá Nguyễn (SN 1985, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích. Nguyễn được cho đã dùng súng bắn ông Nguyễn Viết Lý, trú huyện Hương Khê khiến nạn nhân trọng thương.