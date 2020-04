Nóng 24h: Công an TP HCM làm việc với vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín

1) Công an TP HCM làm việc với vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Thị Bích đến làm việc để điều tra về cái chết của chồng bà là Tiến sĩ, Luật sư Bùi Quang Tín, rơi lầu tử vong vào ngày 5/4 tại chung cư New Saigon (ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM).