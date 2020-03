Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ nhân viên bị hành hạ, ép bán dâm

Sáng 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Thủ trưởng đơn vị vừa ký Quyết định khởi tố thêm 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can trong vụ án tham ô 26,5 tỷ đồng xảy ra ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ. Như vậy, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can và bắt tạm giam 6 bị can bị để phục vụ cho công tác điều tra.